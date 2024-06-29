مصر.. ضبط طالب يدير مجموعات تسريب امتحانات الثانوية العامة على الواتس اب

كشفت أجهزة وزارة الداخلية المصرية ملابسات ما تم تداوله في إحدى المجموعات على تطبيق “واتس آب”، حيث ادعى أحد الأشخاص قدرته على تسريب أسئلة الامتحانات أثناء انعقاد لجان الامتحانات.

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تم تحديد وضبط الشخص الذي يدير المجموعة المذكورة (طالب- مقيم في سوهاج).

وضبط بحوزته (هاتف محمول ” بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل تؤكد إرتكابه الواقعة – محفظة إلكترونية بها مبلغ مالى) وتبين إدارته لـ2 مجموعة أخرين بذات المضمون، واعترف بإدارته للمجموعات المشار إليها بقصد تحقيق ربح مادى غير مشروع، والمبلغ المالى بالمحفظة الإلكترونية من متحصلات نشاطه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

صدى البلد