حادث مروري يصدم رياض محرز

تعرض الجزائري رياض محرز، جناح الأهلي السعودي، لحادث مروري أثناء قضاء إجازته في إنجلترا، وفقاً لتقارير بريطانية. انضم محرز إلى صفوف أهلي جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من مانشستر سيتي مقابل 35 مليون يورو.

ونشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية صوراً للحادث الذي تعرض له محرز، حيث أظهرت الصور تعرض سيارته الفارهة، التي تقدر قيمتها بـ220 ألف جنيه إسترليني، لبعض الخدوش. وأوضحت الصحيفة أن سيارة محرز اصطدمت بشاحنة بيضاء، مما تسبب في حدوث خدوش بالجانب الأيمن وأضرار بالعجلة الأمامية للجانب الخاص بالراكب.

وظهر محرز في الصور وهو يتصل بالجهة المختصة لسحب السيارة من موقع الحادث، دون الإشارة إلى الشخص الذي كان يقود السيارة.

يذكر أن محرز ظهر بمستوى رائع خلال الموسم الماضي مع “الراقي”، سجل خلالها 12 هدفا، وصنع 14 في 33 مباراة خاضها بمختلف المسابقات.

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