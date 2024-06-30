🩸الاخ الكريم المجاهد د. ناجي عبدالله هو قعقاع زمانه متي حلّ واطلّ حلّت البركات واظلّت الكرامات وانفرجت الكُرَب وانفتحت ابواب النصر النصر العصيّة بصدق النوايا وتوق الأرواح الطاهرة تسابق نحو بشريات النصر او عز الشهادة ..



🩸(ناجي عبدالله) بقيّة من ارواح طوّفت بسندرو وكاجوكاجي وتُلُشي وجبل ملح وليريا وكايا وتوريت وبور وبيبور ومانكن ومريدي وخوريابوس ونقلا وعقيق وعيتيربا وطوقان والكرمك وقيسان .. هو رفيق الشهداء علي عبدالفتاح وخليفة وعمار عثمان وحسين ومرجي وعلي نواي ووسيلة الضو وابن عمر وعلي الشريف وخطاب الجعلي واحمد السيد وهيكل وأربكان وسكران الجنّة ومحمد الفاتح حمزة ..

شبّ وشاب علي قعقعة السلاح ما وهن العزم ولا العظم وما وني وما تلجلج في قراع الخطوب ولا مزاحمة عند الابواب ينتظر اللحاق بارض اللحاق حيث دعبدالقادر علي وداحمد البشير الحسن ودمحمود شريف ودعوض عمر السماني ..

🩸اللهم انصر جيشنا وشعبنا

والله اكبر ولا عزّة إلا بالجهاد..

Amar Bashari