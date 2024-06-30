من حكم السودان ليس الإخوان المسلمين وكيزان السودان ليسوا بأخوان مسلمين تابعين للإخوان المسلمين المصرية ، كيزان السودان إسلاميين لا تأثر فيهم تنظيمات خارج حدود السودان .

أما مجموعة الإخوان المسلمين في السودان التابعة لجماعة الإخوان المصرية فهم أقلية لا يتجاوز عددهم الف وخمسمائة عضواً .

وأما جماعة الإخوان المسلمين (المتسودنة) فهي الأكثر عدداً من الجماعة التي تتبع لجماعة الإخوان المسلمين المصرية في السودان ، وأكثر عدداً هذا لا يتجاوز بضع الف منهم .

الغريب في أمركم يا قحاته يا تقزميين أن رئيسكم حمدوك قد اِستقبل لأول مرة في التاريخ السوداني المراقب العام للإخوان المسلمين السودانية التابعة لمصر داخل مقر (مجلس الوزراء السوداني) ، عندما كان حمدوك رئيساً للوزراء ، وقد قال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين لحمدوك أنه لأول مرة يدخل مقر مجلس الوزراء السوداني بفضل ثورة ديسمبر وقحت.

إن جماعتي الإخوان المسلمين في السودان التابعة لمصر والمتسودنة كانوا الإثنين معارضة لحزب المؤتمر الوطني الذي حكم السودان .

” عليه ما تروجوا له مجرد علف حتى البهائم لن تأكله ”

محمد السر مساعد