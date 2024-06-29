حميدتي فشل في الظهور ولا مرّة في تصوير حي داخل السودان

في بداية الحرب حميدتي كان عامل فيها شجاع وبحارب في الصفوف الأماميّة، وقاعد تحت شدرة مع جنوده؛

وقال البرهان متدسّي في بدرون؛

ودعّامة الحياد طاروا بيها السما وملو بيها الأرض؛

وعزّت قال البرهان نطاق حركته ٥٠ متر؛

ولمن طلع من القيادة معطونا في القروبات بحجاوي الديل المرق بيه عشان يمضي الاتّفاق؛

“إمضي يا عبد الفتاح”؛

أو كما قال عادل إمام؛

أها من الوقت داك عبد الوهاب ظهر في عشرين جبهة؛

يشرب في الجبنة وياكل مع الجنود ويتسلفج معاهم؛

بينما فشل حميدتي في الظهور ولا مرّة في تصوير حي داخل السودان؛

فهو أجبن بكثير من أن يتقدّم الصفوف كما يدّعي؛

بل أجبن من أن يفصح عن مكان إقامته؛

ولا عزاء لأوليائه!

#حميدتي_انتهى

Abdalla Gafar

