المطلوب بعيدا عن الجلابة ودولة ٥٦م!

*في شندي كانت لي وقفة وحديث عابر مع رئيس وفد الرزيقات السيد الضيف عليو وسألته عن سر التهديد المركز للمدينة أكثر من غيرها من قبل مرتزقة الدعم السريع فقال لي:-السبب يمكن يكون//مكاواة// ساكت بسبب أن القيادة الحالية للسودان من شندي*

*اضاف الضيف:-شندي لا تختلف عن بقية مدن السودان بل هي أقل في الخدمات من مدن كثيرة وذكر أن له شخصيا أهل وأصهار في منطقة صنقعت في شندي*

*رئيس وفد الرزيقات في شندي كانت قد أشار في حديثه بالمدينة أنهم رهن مقاومة شندي وأشار لرئيس المقاومة فيها أن يختار من الشباب الذين معه من يريد للمقاومة وختم بما رآه بأن (إسرائيل)لن تستطيع دخول شندي!!*

*كنت ولا زلت من الداعمين والمتفائلين بدور تنسيقات القبائل في التأثير إيجابا على مسار الأحداث الجارية في السودان وذلك بكف أذى بعض ابنائهم المتورطين مع مليشيا الدعم السريع من خلال تحييدهم والحال ينطبق على أي قبيلة في السودان حتى وإن كان لها ابن واحد منتم للدعم السريع وذلك لتأثير القبائل في الراهن مقابل ضعف الأجسام الأخرى وعلى رأسها الأحزاب*

*إن الذي لا اتفق عليه مع قادة تنسيقات القبائل هو الدخول للدور المأمول منهم من خلال تمجيد دولة ٥٦ ونفى وجود مجموعة بمسمى جلابة على الأرض*!!

*دولة ٥٦م فاشلة بالتلاتة منذ ٥٥م وقبل أن تقوم ولقد سبق أن ذكرت وفصلت في ذلك ولا ازيد هذا مع التأكيد المستمر على أن مرتزقة الدعم السريع لا علاقة لهم بها ولا بغيرها في السودان ولا بالسودان كله!!*

*علينا مع الحرب الجارية وبعدها أن نسعى لتجاوز دولة ٥٦م وبناء الدولة الفدرالية التى تناسب السودان وتحقق له الإستقرار والاستمرار بعيدا عن محفوظات التاريخ التى أضاعت الحاضر ولن تبني المستقبل!*

*مصطلح //جلابة// في حقيقته كان يطلق على التجار وأصحاب الأموال وهو مصدر فخر واعزاز وهو حقيقة على الأرض وليس فيه -ابدا-ما يعيب ومثله في ذلك مثل اسماء المهن المختلفة ومنها بقارة وحواتة وصاغة واخيرا دهابة ومحاولة نفى حقيقة الجلابة سوف يعمل على شحن هذا المصطلح -العادي-بالمزيد من الادعاءات غير الحقيقية والمرفوضة بالضرورة عند الجلابة!!*

*بقلم بكري المدنى*