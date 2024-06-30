أصوات من السلطة الرابعة لبايدن: “حان وقت الاستقالة”

وسط جوقة عارمة من السخرية بشأن أداء الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن الذي اعتبر دون المستوى في المناظرة ضد خصمه الرئيس السابق دونالد ترامب، بدا أن صوتا واحدا يتردد صداه بقوة أكبر من الأصوات الأخرى.

كبريات وسائل الإعلام

ففي الساعة السادسة والربع من مساء يوم الجمعة الماضي، أي بعد 19 ساعة تقريباً من مغادرة المرشحين الرئاسيين المسرح في أتلانتا في الليلة السابقة، أرسلت هيئة تحرير صحيفة “نيويورك تايمز” إلى مشتركي الصحيفة تعليقاً على الإنترنت، وفقاً لصحيفة “الغارديان”.

وكان الحكم مدمراً، فقد شددت اللجنة بقوة على أن الرئيس الأميركي قدم مشهداً مثيراً للقلق من الضعف الذي أصابه بسبب الشيخوخة، إلى الحد الذي جعل أفضل ما يستطيع أن يفعله الآن للبلاد التي خدمها لأكثر من نصف قرن من الزمان هو الانسحاب من السباق والسماح لحزبه الديمقراطي باختيار مرشح آخر.

وأشارت الصحيفة، التي تم تبجيلها لفترة طويلة في الصحافة الأميركية، إلى أن بايدن قدم نفسه على أنه الشخصية الأفضل على أن يستطع هزيمة التهديد الذي يمثله ترامب للديمقراطية، واعترفت بأنه نجح في القيام بذلك في عام 2020.

إلا أنها أكدت على أن أعظم خدمة عامة يمكن لبايدن أن يؤديها الآن هي الإعلان عن أنه لن يستمر في الترشح لإعادة انتخابه، وفق البيان.

وقالت “في الوضع الحالي، ينخرط الرئيس في مقامرة متهورة.. هناك قادة ديمقراطيون مجهزون بشكل أفضل لتقديم بدائل واضحة ومقنعة وحيوية لرئاسة ترامب الثانية، إنه رهان كبير جدا أن نأمل ببساطة ألا يتجاهل الأميركيون أو يقللوا من أهمية سن بايدن ومرضه الذي يرونه بأعينهم”.

وعلى نحو مماثل، ناشد كاتب العمود المفضل لديه، توم فريدمان، الذي يعمل أيضا في الصحيفة ذاتها، بايدن للتنحي، والذي كتب أنه بكى وهو يشاهد المناظرة من لشبونة.

ونشر موقع The Atlantic الذي يحظى باحترام كبير 6 مقالات يوم الجمعة، تطالب جميعها بإنهاء ترشيح بايدن.

بدوره، ذكر موقع “بوليتيكو” أن العديد من المسؤولين في الجناح الغربي للبيت الأبيض شعروا بالإحباط الشديد بسبب المناظرة التي جرت يوم الخميس لدرجة أنهم اختاروا العمل من المنزل في اليوم التالي، معربين عن مخاوفهم عبر الرسائل النصية.

الأوفر حظاً

إلى ذلك، لفتت تلك التعليقات الأذهان إلى البدائل إذا تنحى بايدن جانبا، حيث رأت أن من بين المرشحين الأوفر حظا هاريس ونيوسوم، لكن كلاهما لديه نقاط ضعف.

فهاريس، التي ستكون أول امرأة ملونة تترشح للرئاسة عن حزب رئيسي، تعاني من انخفاض معدلات التأييد لها، وهي أعلى قليلا من معدلات التأييد لبايدن.

في حين أثارت فترة حكم نيوسوم كحاكم لولاية كاليفورنيا انتقادات بسبب الضرائب المرتفعة، وارتفاع معدلات التشرد وارتفاع تكاليف الإسكان.

ومن بين الأسماء المحتملة الأخرى غريتشن ويتمر حاكمة ميشيغان، وحاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو، وكلاهما من زعماء الولايات المتأرجحة الرئيسية التي يحتاج الديمقراطيون إلى الفوز بها للاحتفاظ بالبيت الأبيض.

وهناك احتمال آخر، ألا وهو حاكم ولاية إلينوي، جيه بي بريتزكر ــ الملياردير وريث سلسلة فنادق، والذي نال الاهتمام بسبب هجماته اللاذعة على ترامب.

انسحاب أم بقاء؟

يشار إلى أنه من المتوقع أن يناقش الرئيس جو بايدن مستقبل حملة إعادة انتخابه مع عائلته في كامب ديفيد اليوم الأحد، بعد المناظرة المتلفزة على المستوى الوطني يوم الخميس والتي تركت العديد من زملائه الديمقراطيين قلقين بشأن قدرته على التغلب على الرئيس السابق دونالد ترامب في نوفمبر، وفقًا لخمسة أشخاص الناس مطلعين ابلغوا شبكة NBC نيوز الأميركية.

وتم التخطيط لرحلة بايدن قبل مناظرة يوم الخميس.

كما من المقرر أن ترافقه السيدة الأولى جيل بايدن في زيارة إلى أبنائهما وأحفادهما.

وحتى الآن، عرض كبار قادة الحزب الدعم العلني لبايدن، بما في ذلك في التغريدات التي نشرها الرئيسان السابقان باراك أوباما وبيل كلينتون.

وقال مصدران مطلعان على تلك المناقشات إن كبار الديمقراطيين في الكونغرس، بما في ذلك النائب حكيم جيفريز من نيويورك، وجيم كليبيرن من ساوث كارولينا، ونانسي بيلوسي من كاليفورنيا، أعربوا سرًا عن مخاوفهم بشأن قدرته على البقاء، على الرغم من أنهم جميعًا يدعمون الرئيس علنًا.

في حين رأت أصوات أخرى أن على الرئيس أن ينسحب، وسط اعتقاد بأن الرئيس وحده، بالتشاور مع عائلته، يمكنه أن يقرر ما إذا كان سيمضي قدما أو ينهي حملته مبكرا.

العربية نت