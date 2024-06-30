نجاح تسليم عينات من تربة القمر من مهمة “تشانغ آه-6” بالصين

أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية عن تسليم عينات من تربة القمر جُمعت خلال مهمة المسبار “تشانغ آه-6” إلى الأكاديمية الصينية للعلوم خلال حفل رسمي أقيم في العاصمة بكين.

بلغت كتلة العينات التي جمعتها المركبة الفضائية “تشانغ آه-6” 1935.3 جراماً، بعد هبوطها بنجاح على الجانب البعيد من القمر، وفقاً لمجموعة الصين للإعلام.

سيتولى الباحثون في مختبر عينات القمر التابع للأكاديمية الصينية للعلوم مهمة تخزين ومعالجة هذه العينات، تمهيداً لبدء الأبحاث العلمية عليها.

ويُعدّ هذا الإنجاز خطوةً مهمة في برنامج الصين لاستكشاف القمر، حيث تمثّل هذه العينات مصدراً قيّماً لفهم طبيعة الجانب البعيد من القمر وتاريخه الجيولوجي.

جريدة عمان