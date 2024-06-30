إن بقي الدعم السريع في سنجة فقد حكم على نفسه بالهلاك

إن بقي الدعم السريع في سنجة (لا أعرف الوضع الان) فقد حكم على نفسه بالهلاك .

ولذا العملية نفسها إبتداء تبدو دوافعها غير منطقية بالحسابات الموضوعية مما يعني أنه إما في ضائقة إمداد وأراد التشوين (هذا تشير إلى حجم القوة وقوامها وواضح أن لديهم مصادر داخلية وظفت بشأن موقف المدينة من حيث عدد قوات الجيش المرابطة بعد دعم سنار وربما تأمين زيارة البرهان ) وهذا تشير إليه كذلك عملية النهب المبكر للمدينة بدلا عن وضع الاستحكامات وتوظيف الدخول للأغراض الدعائية الخاصة بأنهم قوات تعمل لصالح المواطن وما إلى ذلك .

هذا أو العملية مسار هروب بنطاق ٱمن وهو هدف لقيادات بدلالة ظهور كيكل والذي عرفا هو يدير الجزيرة ولا سبب منطقي يدفعه لبلوغ سنجة !

وكان يمكن أن يفعل هذا اقله بعد إستقرار الوضع . هذا بالطبع إجتهاد اتوقع معه إلى الصباح او اخر اليوم أن تنسحب القوة المهاجمة هذا إن لم يكن قادتها حاليا قد عادوا لنقطة إنطلاقهم أو إتخذوا مسارا اخر

محمد حامد جمعة

