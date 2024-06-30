من سره أن يعرف شرح حديث .. تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها .. فلينظر إلى حال السودان الآن، 17 دولة تعاديه وتنهبه ومرتزقة أفريقيا والصحراء يرسلون أفواجهم بتمويل من العرب والعجم ..

ليزنوا بنسائكم ويسلبوا أموالكم .. ومنكم يا أهل السودان من الأحزاب من بلغت به “الدياثة السياسية” أن يبرر لنظرية طرفي الصراع ..

ومنكم من ينتقد المقاومة الشعبية جهرا وإفتضاحا وليس إصلاحا .. ومنكم من يسيء للإسلاميين الذين خفوا للسلاح والموت للدفاع عن البلاد والعباد، ومنكم من يحظر المصلحين من العمل لبلادهم ويتغاضى عن الجنجويد في أحشاء المؤسسات.

مكي المغربي

