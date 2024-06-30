عالمية
رئيس اتحاد القبائل العربية يهنئ الشعب المصرى بذكرى ثورة 30 يونيو
هنأ المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل العربية، الشعب المصري بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو.
وكتب العرجاني عبر صفحته على فيسبوك: “اليوم أتقدم بخالص التهنئة لشعب مصر العظيم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، حفظ الله مصرنا الغالية.”
ويحتفل الشعب المصري اليوم بالذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو، حيث تُقام العديد من الفعاليات على مستوى الجمهورية للاحتفال بهذه المناسبة.
جريدة الدستور
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