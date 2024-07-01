نفذوا 7 جرائم.. حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة فى القاهرة 4 أيام

جهات التحقيق أمرت بحبس ثلاثة أشخاص، بينهم امرأة، للاشتباه في تشكيلهم عصابة لسرقة الهواتف المحمولة في محافظة القاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات. وقد أقر المتهمون أمام الجهات المختصة بسرقة سبع هواتف محمولة من المواطنين، واتهموا ببيع تلك الأجهزة المسروقة. تمكنت أجهزة الأمن في القاهرة من القبض على الجانين والسيدة، اللذين يقيمان في محافظات القاهرة والجيزة، بعد تشكيات من قبل المواطنين عن سلوكهم الإجرامي في السرقة.

وحرر المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

جريدة الدستور