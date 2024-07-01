“مبيخلفش وخدعني”.. سيدة ترفع دعوى طلاق للضرر على زوجها

إيمان.ع شاركت قصتها التي تشبه الدراما في مقابلة مع “للدستور”، بعد أن تقدمت بدعوى قضائية ضد زوجها للحصول على الطلاق، بزعم أنها تعرضت للضرر منه في القضية رقم ٩٤٠٣ لسنة ٢٠٢٤ في محكمة الأسرة.

تقول إيمان: “عشت معه خمس سنوات ولم تكن مسألة الإنجاب مشكلة بالنسبة لي، خاصة بعدما أكدت لي أخته، التي تعمل طبيبة نساء وتوليد، أنه ليس لدينا مشاكل في الإنجاب، ونصحتنا بالصبر والانتظار”.

وتضيف: “كان هدفنا الرئيسي شراء عقارات وتأسيس مشروع لنعيش حياة سعيدة ومستقرة، ولكن في كل مرة طلبت منه زيارة أطباء آخرين، كان يتجادل معي ويقول لي إن أختي هي الأفضل في المنطقة. كنت ألتزم الصمت وأدعو الله أن يرزقنا الذرية في أقرب وقت”.

وتواصل: “في الفترة الأخيرة، حدثت بيننا مشاجرات كثيرة بسبب رفضه تسجيل الشقة التي اشتريناها معًا باسمي أو تسجيل نصفها على أقل تقدير، على الرغم من أنه يستلم كل راتبي بالإضافة إلى نصيبه من الميراث لإنشاء سوبر ماركت”.

واستكملت: “كنت في حالة غضب بسبب تصرفاته التي ليس لها أي معنى بالنسبة لي إلا أنه شخص لا يؤتمن، وعن طريق الصدفة تعرفت على طبيبة نساء وتوليد بالجيم وحكيت لها مشكلتي أنا وزوجي وبعد حديث معها طلبت مني إرسال كل الإشاعات والتحاليل وطلبت مني عدة تحاليل جديدة وبالفعل أرسلتها لها وأخبرتنى بأني سليمة لكن بالفحوصات القديمة تبين أن زوجى لديه مشكلة كبيرة تعوقه من الإنجاب”.

واختتمت: “كنت في صدمة وتوجهت لأكثر من طبيب وجميعهم أكدوا بأن لدى زوجي مشكلة تعوقه من الإنجاب وهي موت حيواناته المنوية وبمواجهته اعترف لي بأنه لا يستطيع الإنجاب واتفق هو وشيقيقته لخداعي حتى لا أطلب منه الطلاق، وقررت عدم العيش معه مرة أخرى لأنه إنسان أناني ومخادع وطلبت منه الطلاق رفض لذلك لجأت لمحكمة الأسرة بالقاهرة لرفع دعوى قضائية ضده”.

جريدة الدستور