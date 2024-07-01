مصر تحصل على شهادة الخلو من الملاريا

حصلت مصر على الإشهاد الدولي من منظمة الصحة العالمية بخلوها من مرض الملاريا.

استقبل د. خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان المصري، وفدًا من برنامج الملاريا العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية، حيث ناقشوا حصول مصر على الإشهاد الدولي بخلوها من الملاريا.

وقد قامت وزارة الصحة والسكان في مصر بمراسلة مدير عام منظمة الصحة العالمية في جنيف في عام 2023، مع تقديم ملف يوضح جهود مصر في مكافحة الملاريا والإجراءات المتخذة للحصول على الإشهاد بالخلو من المرض.

وأوضح د. حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن فريق المنظمة قام بزيارة ميدانية من 22 إلى 29 يونيو للتحقق من عدم وجود حالات انتقالية للملاريا داخل مصر، مشيرًا إلى أن جميع الحالات المكتشفة كانت حالات وافدة من دول يوجد فيها المرض، وأن مصر تمتلك نظامًا قويًا للرصد يتيح الكشف المبكر عن الحالات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وأشار إلى أن القطاع الوقائي بوزارة الصحة، شكل وفداً لمرافقة الفريق الدولي، حيث زار عدداً من المستشفيات، والوحدات الصحية بمحافظات: القاهرة، والفيوم، وأسوان، لمراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية لمنع إعادة توطن مرض الملاريا بالبلاد، من خلال مراجعة ملفات الحالات، والمعامل والأنظمة المساعدة ونظام الإحالة، وبروتوكولات العلاج المطبقة.

جريدة الخليج