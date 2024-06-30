رشان اوشي: هناك أمر غير مفهوم

سيبسط الجيش سيطرته على كامل مدينة سنجة هذا أمر حتمي .. ولكن يبقى النقاش حول الأسباب التي تؤدي إلى كل هذا التداعي كل مرة ،

هل يتكرر الخطأ مرتين أن افترضنا وجود أخطاء ، كل من هاتفتهم وهم داخل الميدان من المنطقة العسكرية الجنوبية وحتى منطقة النيل الازرق العسكرية أكدوا أن الآلاف من الشباب والمستنفرين متواجدين وعلى أهبة الاستعداد لتحرير كامل المنطقة من النيل الابيض وحتى سنجة .. ولكن هناك أمر غير مفهوم يعرقل تقدمهم ..

رشان اوشي