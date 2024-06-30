🔴 من تسبب في معاناة الناس وتشريدهم هم الجنجويد والخونة المتعاونين معهم وليس الجيش.

جنود وضباط الجيش الذين يقدمون أنفسهم وأرواحهم الآن في مناطق عديدة في السودان من بينها سنجة وسنار، هم بشر من لحم ودم مثلنا تماما؛ ليسوا أكثر بشرية ولا أكثر سودانية منا ولا يملكون في هذه البلد أكثر مما نملك ولا تخصهم أكثر منا؛ ولهم أهل وزوجات وأمهات وأطفال ولهم حياة مثلنا تماما؛ ولكنهم يخاطرون بحياتهم من أجلنا جميعا.

فإن كنت عاجزا عن أن تكون سندا لهم فلا تكن خصما عليهم.

من تسبب في معاناة الناس وتشريدهم هي المليشيا؛ هم الجنجويد والخونة المتعاونين معهم وليس الجيش. وإذا كان المواطن يفقد بيته أو عمله أو سيارته أو حتى حياته كأضرار جانبية تسببت فيها المليشيا فهناك آلاف الجنود يقدمون أرواحهم طوعا واختيارا من أجل تراب هذا البلد وكرامة أهله ومستقبل أجياله القادمة.

هذه حرب فرضت علينا كعشب سوداني، بتآمر ودعم خارجي بأموال وبمرتزقة وسلاح وإعلام. وتصدى لها الجيش والمجاهدين بدماءهم وأرواحهم وصمدوا وما زالوا صامدين في الخرطوم وفي الفاشر وفي الأبيض وسنجة وسنار والجزيرة وفي كل مكان. المدن التي تقاتل، والمدن التي لم تسقط والمناطق الآمنة التي يلوذ إليها الناس، والبلد كلها كبلد تبقى أو لا تبقى،

ومصير ملايين المهجرين والمشردين في أن يكون لهم وطن يعودون إليه أو لا يكون، كله متوقف على هذه القلة من الشعب التي تقاتل الآن بعزيمة لا تعرف الشك ولا التردد.

فإن لم تكن جنجويدي أو خائن فكن معهم وثق بهم أو اصمت.

حليم عباس

