فرنسا تسحب عبوات من «كوكا كولا» بسبب مخاطر صحية

أُعلن عن سحب عبوات مشروب “كوكا كولا تشيري” في فرنسا بسبب مخاطر صحية محتملة ناتجة عن احتوائها على مادة “بيسفينول أ”. تشير السلطات الفرنسية، عبر موقع “رابيل كونسو” الحكومي، إلى أن هذه العبوات تخضع لإجراءات احترازية بسبب استخدام مادة البيسفينول أ في الطلاء الداخلي للعبوات المصنوعة من راتنج الفينوكسي.

يُعتبر البيسفينول أ، الذي تم حظره في فرنسا منذ عام 2015 رغم استخدامه السابق في صناعة المعلبات، من المواد المعروفة بتسببها في اختلالات في الغدد الصماء، وفقًا للوكالة الفرنسية لسلامة الأغذية (ANSES). يُشتبه في أن هذه المادة قد ترتبط بعدة اضطرابات صحية، منها سرطان الثدي والعقم.

لم يتم الكشف عن عدد العبوات المتأثرة بهذا القرار، الذي يستمر حتى 27 أغسطس. يمكن للأشخاص الذين اشتروا هذه العبوات طلب استرداد كامل المبلغ الذي دفعوه.

وأكدت شركة «كوكا كولا» الأمريكية في بيان أن «كوكا كولا – فرنسا تود توضيح أن هذا السحب لا يتعلق بمنتجات كوكا كولا تشيري الأخرى التي تباع في نقاط بيع أخرى في فرنسا»، باستثناء المتاجر التابعة لسلسلة B&M.

وتشمل عمليات السحب عبوات أُنتجت «خارج فرنسا»، وفق شركة كوكا كولا، فيما المنتجات «التي يتم تصنيعها وتوزيعها في جميع أنحاء فرنسا بواسطة شركة التعبئة المحلية، Coca-Cola Europacific Partners France، ليست معنية بعملية السحب هذه».

صحيفة الخليج