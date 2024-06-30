سنجة .. الأوضاع الآن

الجيش يسيطر على مقر اللواء ٦٧ ومقر الفرقة والمؤسسات الحكومية إضافة لكوبري سنجة وكامل احياء المدينة الجنوبية والشرقية

المليشيا والطابور الخامس في الأحياء الشمالية محتمين بالسكان وفقدوا الكثير من القوات نتيجة المواجهات في الشوارع وقصف الطيران

الإمداد مستمر للجيش لكن المفاجأة في كثرة اعداد الطابور الخامس بسنجة

كفة الجيش مرجحة حتى الآن بشكل كبير

الاعلامي بكري المدني

