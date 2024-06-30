إلتفاف قوات المليشيا الناجح الذي كُلِّل بدخول سنجة ، هو طعن للجيش في خاصرته الرخوة

إلتفاف قوات المليشيا الناجح الذي كُلِّل بدخول سنجة ، هو طعن للجيش في خاصرته الرخوة
تركيز الجيش على حماية مدينة سنار ذات الأهمية الكبيرة و إحكام الحصار على قوات المليشيا في جبل مون ؛ فتح ثغرة خلف خطوط الجيش تمكنت المليشيا من إستغلالها و دخول مدينة سنجة.
واضح أن هناك إختراق إستخباراتي مهم لصالح المليشيا مكّنها من الحصولها على معلومة ضعف الدفاعات في مدينة سنجة . إما عبر الطابور الخامس أو عبر تصوير الأقمار الصناعية.
لماذا كانت هناك قوات بسيطة في سنجة ؟ ربما لأن الجيش لم يتمكن من حماية المدينتيْن معاً ؛ فاختار الأهم في الإستراتيجية العسكرية. خاصة أن إزدياد التهديدات على الجبهة الإثيوبية و قوات الحلو – الرافض لتجديد وقف العدئيات مع الجيش – يفرض إبقاء قوات كبيرة و يقظة في النيل الأزرق بشكل عام.
سنجة بين فكيْ كماشة و قد لا تريد المليشيا البقاء فيها لفترة أطول . و هذا يفسر حالة عدم الوضوح في إعلان من يسيطر على المدنية. خيارات الجيش إما تحريرها بالقوة و مطاردة المليشيا عبر الطرق التي أتت بها ؛ هناك خيار يبدو أقل رجاحة لكن لا يمكن التقليل من قيمته الإستراتيجية ؛ و هو إبقاء هذه القوات داخل سنجة دون السماح لها بالخروج و محاولة العودة شمالا. مع شغلها بمواجهات محدودة تمنعها من الإرتياح و فتح معسكرات تدريب كالتي تنشؤها عادة المليشيا لتعويض خساراتها في الأفراد.
قد يرى العقل العسكري دخول المليشيا إلى سنجة كطريق غير سالك. و بالتالي المليشيا تحتاج للقتال حتى تخرج من الحصار أو تجميد قوات كبيرة دون فعالية عسكرية.
إلتفاف قوات المليشيا الناجح الذي كُلِّل بدخول سنجة ، هو طعن للجيش في خاصرته الرخوة. لكن تبقى خطوط الإمداد و الفزع طويلة جدا و قابلة للحصار بسهولة. و على هذه القوات الإجابة على سؤال : و ماذا بعد ؟ و قد توغلت بعيدا عن مركز القوات الرئيسي للمليشيا في مدني و شمال الجزيرة.
التحركات التكتيكية الناجحة ليس بالضرورة أن تؤثر على المشهد الاستراتيجي العام . و الذي يبدو أنه في صالح الجيش الذي يمكنه تعويض هذا الهجوم في أي نقطة في خطة الجبهة الطويل : من سنجة جنوبا أو جبل موية غرب أو مدني أو شمال الجزيرة أو تمبول أو داخل ولاية الخرطوم. المليشيا نجحت في مباغتة الجيش ؛ و هي تعلم قدرة الجيش على مباغتتها في أي نقطة من حبل التمدد الطويل.
عمار عباس
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