جرائم وحوادث
مجلس الأدوية: مليشيا الدعم السريع تتسبب فى تدمير فرع المجلس بشمال دارفور
أكد المجلس القومى للأدوية والسموم بالسودان استهداف مليشيا الدعم السريع لفرع المجلس بولاية شمال دارفور وكشف عن إنهيار مبانى الفرع بالولاية جراء تعرضه لقصف المليشيا.
وأدان المجلس فى تعميم له استهداف قوات الدعم السريع للمواقع المدنية والمؤسسات الخدمية مما يعرض حياة العاملين للخطر ويؤثر على تقديم الخدمة للمواطنين.
سونا
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