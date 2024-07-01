دراسة تكشف فائدة غير متوقعة للجزر الصغير

وجدت دراسة جديدة أن تناول وجبة خفيفة من الجزر الصغير (بيبي كاروتس) ثلاث مرات أسبوعيًا يزيد من مستويات الكاروتينات في الجلد لدى الشباب، وفقًا لما ذكره موقع “ياهو نيوز”.

الكاروتينات هي الأصباغ الموجودة في الفواكه والخضراوات، وهي المسؤولة عن الألوان الزاهية مثل الأحمر والبرتقالي والأصفر والأرجواني.

توضح نيدا أخافان، الأستاذة المساعدة وأخصائية التغذية بجامعة نيفادا، أن الكاروتينات مهمة لأنها مرتبطة بتحسين الرؤية، وهي فائدة غالبًا ما ترتبط بالجزر، وكذلك تعزيز وظائف المناعة.

وأضافت أخافان أن هذه المادة توفر أيضًا حماية للبشرة ضد أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

وأشارت الدراسة إلى أنه يتطلب زيادة معدل الكاروتينات تناول ثلاث أضعاف الحصص الموصى بها من الفواكه يوميًا لمدة ثلاثة أسابيع، لملاحظة زيادة ملحوظة في هذه المستويات.

ومع ذلك، وفقا لهذه الدراسة التي طرحت بمؤتمر التغذية عام 2024، فإن تناول وجبات خفيفة من الجزر (حوالي 8 إلى 12 جزرة صغيرة اعتمادا على الحجم) 3 مرات في الأسبوع، يمكن أن يؤدي زيادة الكاروتينات بشكل كبير.

وبحسب الدراسة، فإن أكبر زيادة في معجل الكاروتينات جاءت من مزيج من الجزر والفيتامينات المتعددة التي تحتوي على بيتا كاروتين، وهو الصباغ الأحمر البرتقالي الموجود بالجزر.

في حين أن تناول الفيتامينات المتعددة (الملتي فيتامينز) وحدها لم يزد من مستويات الكاروتينات الجلدية، فإن دمجها مع تناول الوجبات الخفيفة بالجزر أدى إلى ذلك.

وقال مؤلفو الدراسة إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم السبب وراء ذلك.

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