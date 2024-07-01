زيلينسكي: لا نستبعد إجراء مفاوضات مع روسيا عبر وسطاء

صرح فلاديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا لا تستبعد إمكانية إجراء مفاوضات مع روسيا عبر وسطاء من أي قارة. وأشار زيلينسكي خلال مقابلة مع صحيفة “فيلادلفيا إنكويرر” إلى أن هذه المفاوضات قد تتيح للأطراف إيجاد طريقة للخروج من الأزمة.

وقال: “يمكن لأوكرانيا أن تجد نموذجاً (للمفاوضات) تستطيع من خلاله، وفقاً للوثائق والخطوات والطرائق، إيجاد حل”.

منذ بداية الأزمة، أعربت موسكو عن استعدادها للتفاوض للوصول إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية، في حين ترفض كييف إطلاق مفاوضات وتسعى لتحقيق مكاسب عسكرية بدعم غربي.

وتواصل القوات الروسية تكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، والسيطرة على مناطق جديدة وتعزيز مواقعها.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراراً أن موسكو ترغب في التفاوض، لكنه شدد على ضرورة وجود شريك مستعد للتفاوض، وأشار إلى أن أية مفاوضات يجب أن تأخذ في الاعتبار الواقع الجديد على الأرض والمطالب الأمنية لروسيا.

كما شدد بوتين على أن موسكو لا تطلب المساعدة من أحد لإتمام العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مشددا على أن مقترح روسيا للسلام لن يدوم إلى الأبد وسيتغير وفقا للوضع.

بوابة الفجر