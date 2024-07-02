مخاطر استخدام الادوية منتهية الصلاحية.. هذا ما يحدث

في كل منزل، توجد عادة علبة أدوية تحتوي على أدوية قد تكون منتهية الصلاحية، ويتم التحقق ببساطة من تاريخ انتهاء الصلاحية لضمان استخدام أدوية في حالة جيدة وضمان فعاليتها.

استهلاك الأدوية التي انتهت صلاحيتها يمكن أن يسبب العديد من المخاطر والتأثيرات الضارة، حيث يمكن أن تختلف شدة هذه التأثيرات ونوعها بناءً على نوع الدواء ومدة انتهاء صلاحيته.

يمكن أن يؤدي استخدام الأدوية التي انتهت صلاحيتها إلى تقليل فعاليتها، مما يعرض العلاج لعدم كفاية في علاج الحالة الطبية المستهدفة.

تغير التركيب الكيميائي للأدوية مع مرور الوقت يمكن أن يسبب مخاطر محتملة مثل ردود فعل سلبية أو تحسسية أو آثار جانبية غير متوقعة، خاصة في حالة الأدوية التي تتحلل إلى مركبات ضارة أو تفقد فوائدها العلاجية.

عندما لا تكون الأدوية التي انتهت صلاحيتها فعالة في علاج الحالة الطبية بشكل فعال، يمكن أن يتفاقم حالة المرض، مما قد يؤدي إلى مضاعفات تتطلب علاجًا طبيًا إضافيًا أو تأخرًا في الشفاء.

قد تؤوي الأدوية منتهية الصلاحية أيضًا تلوثًا ميكروبيًا أو نموًا بكتيريًا، خاصة إذا تم تخزينها بشكل غير صحيح، يمكن أن يؤدي استهلاك هذه الأدوية إلى مخاطر الإصابة بالعدوى أو غيرها من المخاطر الصحية.

يمكن أن تنخفض فعالية الأدوية وسلامتها بشكل كبير بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها مع مرور الوقت، قد تحدث تغيرات كيميائية داخل الدواء، مما يجعله أقل فعالية في علاج الحالات الطبية.

في حين أن الأدوية منتهية الصلاحية قد لا تسبب بالضرورة ضررًا إذا تم استخدامها بعد فترة قصيرة من انتهاء الصلاحية، إلا أن موثوقيتها وفوائدها العلاجية تتضاءل، مما يدفع مقدمي الرعاية الصحية إلى التوصية بالتخلص منها بشكل صحيح والحصول على وصفات طبية جديدة حسب الحاجة.

المكملات العشبية والطبيعية يمكن أيضًا أن تتحلل بمرور الوقت وتفقد فعاليتها بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها كما يجب اتباع تواريخ انتهاء الصلاحية وإرشادات التخزين المناسبة للمنتجات العشبية لضمان فعاليتها وسلامتها.

يمكن أن توفر استشارة مقدم الرعاية الصحية أو الصيدلي إرشادات حول الاستخدام السليم والتخلص من المكملات العشبية منتهية الصلاحية.

بوابة الفجر