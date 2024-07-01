أميركا ترصد مكافأة 5 ملايين دولار للوصول إلى أخطر امرأة في العالم

السلطات الأميركية قدمت مكافأة بقيمة خمسة ملايين دولار للمساعدة في القبض على روجا إيجناتوفا، الملقبة بـ “السيدة الأخطر في العالم”، والتي أصبحت المطلوبة الأولى بين نساء العالم. تم رفع هذه المكافأة من 100 ألف دولار إلى خمسة ملايين دولار، بعد أن كانت السابقة غير كافية للتعامل مع ما وصفته السلطات بأحد أكبر مخططات الاحتيال العالمية في تاريخ العملات المشفرة.

روجا إيجناتوفا، المعروفة بـ “ملكة العملات المشفرة”، هي المتهمة بإدارة عمليات احتيال ضخمة في عام 2014 باستخدام عملة مشفرة وهمية تُعرف باسم “OneCoin”، حيث قدرت الخسائر بحوالي 4 مليارات دولار. ولدت في بلغاريا وتحمل الجنسية الألمانية، وفقد الاتصال بها في عام 2017، وتمت إدراجها على قائمة المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة منذ عام 2022.

وكتب مكتب التحقيقات في المعلومات عنها إلى جانب صورتها: «يُعتقد أن إيجناتوفا تسافر مع حراس مسلحين أو رفاق».

وأضاف المكتب: «ربما خضعت إجناتوفا لجراحة تجميلية أو غيرت مظهرها بطريقة أخرى».

ويعتقد مكتب التحقيقات الفيدرالي أنها ربما تستخدم جواز سفر ألماني للسفر إلى دول مختلفة مثل روسيا واليونان وأوروبا الشرقية، ولكن هناك أيضاً تكهنات بأنها ربما تكون قد قُتلت على يد المافيا البلغارية، التي يشتبه في أنها العقل المدبر لمخطط OneCoin الاحتيالي.

وتقول المعلومات إن إيجناتوفا شوهدت آخر مرة على متن طائرة تابعة لشركة «رايان إير»في طريقها من صوفيا إلى أثينا في 25 أكتوبر 2017، بعد فرارها من شقة مملوكة لصديقها الأميركي عندما علمت أنه يتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي.

الشرق القطرية