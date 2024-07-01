مكي المغربي: الحرب لن تحسم البتة إلا بالتداول حول خيارات استراتيجية الآن الآن

منذ اليوم الاول وانا أراسلهم، هذه ليست مليشيا هذا مخطط استراتيجي كامل، ولا يمكن مواجهة الاستراتيجي بالتكتيكي، من العبث بمكان تصور أن العلاقة بين المؤسسة العسكرية والصف الوطني الاسلامي هي علاقة مؤقتة وبالحد الادنى و (بالناس الماظهرين) وبالابقاء على احتمال التخلص منهم بعد قضاء الغرض.

هذه أحلام وأوهام لأن الصف الوطني الاسلامي بمختلف تياراته وحركاته هو العمود الاجتماعي الموازي للعمود العسكري، ولأن السودان فيه المجتمع أقوى من الدولة فالجيش لا يكفي، ليس لانه ضعيف ولكن تكوين السودان (وهو عملية مستمرة) يختلف عن النماذج المطروحة في البرامج السياسية للاحزاب.. بالذات التي اقتربت في فترة قحت من القيادات والمسئولين وبثت سمومها فيهم .. أو الاصح تلاعب الخارج بقحت وبهذه القيادات.

كل ما أقدم مقترحات وأسمع كلمة سننظر في هذا في مرحلة بعد الحرب أستاء واتقزز لأنني واثق أن الحرب لن تحسم البتة إلا بالتداول حول خيارات استراتيجية الآن الآن وليس غدا.

على أقل تقدير كان يجب اعادة منسقيات الإحتياطي الشعبي والشرطة الشعبية وليس الاستنفار الشعبي (المعلن) وغير المطبق بالشكل المطلوب.

مكي المغربي