سنجة .. إنهاء أسطورة الجنجويد!

قبل سنوات مضت ذهبت مع الصديق الأستاذ الطاهر حسن التوم لإجراء مقابلة صحفية مع الشيخ موسى هلال لمجلة الخرطوم الجديدة

كانت تلك أول مقابلة للشيخ هلال وأيامها كانت سيرة الجنجويد حديث المجالس وحاصرنا بها -كتهمة-الشيخ هلال الذي نفى علاقاته بالجنجويد ومع ذلك صدرنا بغلاف عليه صورته وعبارة أسطورة الجنجويد!!

أفعال الجنجويد هى التى خلقت منهم أسطورة في أذهان الكثيرين وبعض تفاسير الكلمة منسوبة للجن من صيغ المبالغة!!

شخصيا أعيد الكثير من سطوة الجنجويد للصورة الذهنية التى تكونت عنه عند الناس ومتى تكسرت هذه الصورة تبعها تكسر السطوة وإذا بالجنجويد قوة عادية وليست خارقة وإن بدت باطشة بالمدنيين وغير متقيدة بأخلاقيات القتال في مواجهة خصومها المسلحين

الجسارة التى بدأت على قواتنا في سنجة وقتال الشوارع كفاحا في مواجهة الجنجويد فرصة في تقديري لإنهاء أسطورة الجنجويد وان ما انتهت الأسطورة والصورة الذهنية غير الحقيقية للجنجويد انتهت هذه القوات للأبد !!

بقلم بكري المدنى

