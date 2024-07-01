استمع لسبب عداء الجنجويد لأنصار السنة 🇸🇩

مقتل فضيلة الشيخ عبدالرحمن محمد عيسى عضو أمانة جماعة انصار السنة المحمدية بسنجة برصاص مليشيا الجنجويد

اللهم اجعلها له شهادة

متعاونون دلوا عليه فواجههم بشجاعة

اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله

في الفديو الشيخ ابو عاصم مرغني في كريمة حفظه الله

ولذا أخي المسلم

#كلنا_مع_الجيش #الجيش_السوداني #معركة_الكرامة #سنجة_حرة

محمد هاشم الحكيم