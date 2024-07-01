لماذا قام الدعم السريع بتدمير كوبري الحلفايا ؟

مع اتساع حرب سنار اضطرت مليشيا الدعم السريع سحب أعداد كبيرة من قواتها الموجودة في بحري وشرق النيل والجزيرة لدعم قواتها الموجودة في ولاية سنار وحتى تمنع الجيش من التقدم نحو المواقع الخالية أو قليلة القوات خاصة في بحري وشرق النيل قامت بضرب كوبري الحلفايا!!

كان بالإمكان أن يستبق الجيش هذه الخطوة بالدخول الى بحري ومحاربة ما تبقى من قوات الدعم السريع مع تأمين كوبري الحلفاية -الآن- وصول قوات برية إلى بحري وشرق النيل أصبح يتطلب وقت وجهد وقتال أكبر و-الله المستعان

بقلم بكري المدنى

