الحقيقه انو قوات الدعم السريع تمارس النهب والسلب وسرقة السيارات والمنازل بمجرد دخولها إلى المدن، ودا السبب اللي بيخلي الناس تخرج فوراً هرباً من الانتهاكات التي تمارس حتى قبل اعلان سقوط المدينة!

محاولة ايجاد صيغه للتعايش بين وجود الدعم السريع في منطقه وبقاء المواطنين فيها فشلت في الجزيرة وفشلت في الخرطوم وفشلت في دارفور، ومازالت القوات تمارس ابشع الانتهاكات في قرى الجزيرة اللي مافيها ولا حامية جيش ولا لواء ولا بندقية ميري واحدة مع العلم انكم قدمتم نفس هذه التعهدات في مدني بلا جدوى!

يا يوسف عزت باعترافك دا انو قوات الدعم السريع تمارس البطش والانتهاك على المواطنين العزل مجرد دخولها لأي قرية أو مدينه مما يؤدي إلى خروج ساكنيها منها، ويزيد موجه النزوح ويفاقم الأزمة الإنسانية ، حق لنا أن نسألك السؤال المنطقي :

انتو بتدخلوا المدن اساسا ليه ؟!

انتو بتدخلوا بي هنا الناس بتمرق بهناك!

اها مشروعكم السياسي دا عايزين تحكموا بيهو الشجر والحيط؟!

يا يوسف عزت الدعم السريع بيسطر في تاريخ من الانتهاك والتفريغ الممنهج للمدن والقرى بي يد، وباليد التانيه بيروج لي نفسو كداعي للسلام والديموقراطية ويقولو لينا (عايزين نجيب حق المواطن)، وهو ما يجعل مشروعك السياسي ( المزعوم) غير مطابق لتحركك الميداني والعسكري لانك مستمر في دخول المدن والقرى وسبب رئيسي في ازدياد اعداد النازحين والفارين من مناطق الحرب وازدياد المعاناة الإنسانية!

ياخي حق المواطن دا ما تجيبو، لكن حقو العندو اساسا دا ما تقلعو! موش أسهل كدا؟!

ما ممكن تجبر الناس على النزوح، وتجي تقول انا اكتر طرف متعاون في موضوع الإغاثه الإنسانية ، لانو دا كدا استهبال!

ما ممكن قواتك ترتكب الانتهاكات كلها وتجي تقول انا مستعد لي لجان التحقيق ولجان رصد انتهاكات ، لانو دا كدا استهبال!

ما ممكن تتسبب في انهيار النظام البيروقراطي لكل مدينه او ولاية بتدخلها، وتجي تقول عايز اكون حكومات محلية لانو دا استهبال!

ما ممكن تقول انا مع إيقاف الحرب لانهاء معاناة المواطنين (واحلاتي) ، وبتدخل مدينه جديدة كل يوم وتمارس فيها كل الموبقات وتزيد معاناة المواطنين ديل زاتهم بتشريدهم وسرقتهم ونهبهم ، دا كدا الاستهبال بعينه!

عايز توقف الحرب كيف وانت متمدد طوليا وعرضيا وبتخرق في كل العهود والمواثيق لحقوق الإنسان وحقوق المدنيين في وقت الحرب!

الحقيقه انك مستلف و(مختطف) خطاب (انهاء الحرب) دا وشغال بيهو دعاية سياسية ساي بس!

Dalia Kabashy