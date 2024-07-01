من يطالبون بالإطاحة بالبرهان في هذه اللحظات لم يتعلموا أي شيء عن تجربة ديسمبر: يذهب البشير وليأتي الشيطان. جاءهم البرهان وحميدتي وقحت وحمدوك! هل هذا ما كنتم تريدونه؟

إنت عندك ناس في الجيش؟ عندك تنظيم عسكري داخل الجيش؟ بتطالب بإنقلاب على أي أساس؟ وضمانك شنو؟ أن الإنقلاب سيكون في صالحك؟ لا يوجد مجرد تمنيات هرمونية حمقاء لعينة.

المطلب المنطقي هو تشكيل حكومة تتولى قيادة البلد وتشكيل مجلس عسكري موسع يضم كافة وحدات الجيش مع وجود البرهان وبرئاسته.

الهدف ليس الإطاحة بالبرهان لأنه خائن، ولكن توسيع قيادة الدولة ودائرة اتخاذ القرار وضمان عدم انفراد مجموعة صغيرة بالتحكم في الدولة وإدارة الحرب.

أي انقلاب في هذه اللحظات بالإضافة إلى كونه قد يكون انقلابا للخونة قد يؤدي لانشقاق الجيش وهزيمته.

آخر ما تحتاجه مؤسسة الجيش في هذه اللحظات هو صراع داخلي وانشقاق.

حليم عباس

