معتصم اقرع: حزب الامة أدمن سياسة كراع جوا وكراع برة

حزب الامة أدمن سياسة كراع جوا وكراع برة. زمان كان داخل قحت وخارجها كنيوترينو رائع قادر علي التواجد في عدة أمكنة في نفس اللحظة.

أو قل كمن يحاول أن يستفيد من فتات القحتنة وينكر المسؤلية عن فعلها. وكذلك حال الحزب مع “تقدم” فقد أعطاها مهلة أسبوعين للرد علي تحفظاته و ” ألا”. وقد أنصرم أكثر من شهرين ولم نسمع برد علني من كباتن “تقدم”.

نقدر خوف حزب الأمة من إنقسام داخلي بعد الحرب ولكن سياسة كراع جوة وكراع برة قديمة، أقدم من الحرب ثم أن الجسد الوطني إهترا ولم يعد يتحمل رمادية الإنتماء لكل المعسكرات. فيا أيها الحزب العريق أدخل في “تقدم” بشجاعة أو أخرج منها بشجاعة. طلاق ويز بينيفتس ده ما كويس

معتصم اقرع

