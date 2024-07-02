رأي ومقالات
🔴 البرهان بحاجة لثلاث قرارات
البرهان بحاجة لثلاث قرارات :
– تسليح المستنفرين وزيادة استيعابهم فى مسرح العمليات دون هواجس..
– اعادة النظر فى مركز القيادة والسيطرة ، فبعد 15 شهرا من الحرب ، لابد من تجديد التفكير وتطوير الخطط ، وتغيير فى مسرح العمليات من خلال مهاجمة المليشيا فى مناطق هشاشتها بعد تمددها وانتشارها ، هناك مناطق كثيرة قليلة القوة والارتكازات مع صعوبة الفزع..
– تشكيل حكومة كفاءات مستقلة بتفويض كامل لادارة الشأن الحكومي وتفرغ القادة العسكريين لمهامهم العملياتية..
حفظ الله البلاد والعباد..
ابراهيم الصديق على
1 يوليو 2024م ..
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