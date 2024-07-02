البرهان بحاجة لثلاث قرارات :

– تسليح المستنفرين وزيادة استيعابهم فى مسرح العمليات دون هواجس..

– اعادة النظر فى مركز القيادة والسيطرة ، فبعد 15 شهرا من الحرب ، لابد من تجديد التفكير وتطوير الخطط ، وتغيير فى مسرح العمليات من خلال مهاجمة المليشيا فى مناطق هشاشتها بعد تمددها وانتشارها ، هناك مناطق كثيرة قليلة القوة والارتكازات مع صعوبة الفزع..

– تشكيل حكومة كفاءات مستقلة بتفويض كامل لادارة الشأن الحكومي وتفرغ القادة العسكريين لمهامهم العملياتية..

حفظ الله البلاد والعباد..



ابراهيم الصديق على

1 يوليو 2024م ..