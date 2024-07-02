الوضع العسكري للمليشيا رغم الانتصارات الأخيرة أسوأ عشرات المرات وهي في طريقها للانهيار

الطبيعي في كل مجال أن من لا يحقق النجاح يراجع خططه وتفاصيله ليعرف أين الخطأ، وحين يتكرر الخطأ مراراً وتكراراً، فالواجب مراجعة من يرتكب الخطأ ذاته، اذا اسقطنا هذا الحديث على الجيش في الاداء العلمياتى لإدارة المعركة العسكرية،

فالمؤسسة العسكرية تحتاج إلى مراجعة الخطط والتكتيك العسكري، ومراجعة القيادات التي تدير المعركة العسكرية، مع قناعتي بخبرة بسيطة جداً في هذا المجال،

أن وضع الجيش العسكري أفضل عشرات المرات من بداية المعركة العسكرية وأن بإمكانه تحقيق الانتصار العسكري، وأن الوضع العسكري للمليشيا المتمردة رغم الانتصارات الأخيرة أسوأ عشرات المرات من بداية المعركة العسكرية وهي في طريقها للانهيار طال الزمن أم قصر.

Ali Osman