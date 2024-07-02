بكري المدني: سنجة وما بعدها !!

قام الدعم السريع وما قبله حرس الحدود وحتى الدفاع الشعبي بقوات الدبابين لأن طريقة الجيش التقليدية في الحروب مصممة لمواجهة جيوش مثله في التكوين وليس حركات تحارب على طرق حرب الغوريلا وحرب الصحراء والتايوتا وغيرها من الطرائق والحركات الخفيفة والسريعة والمختلفة*

*مالم يغير الجيش من طريقته الحالية في مكافحة مليشيا الدعم السريع ليس علينا أن نتوقع نتيجة مختلفة في النهاية*

*من البداية كان يجب تحرير الجيش من الطريقة التقليدية في القتال والتركيز على المقاومة الشعبية المسلحة وقوى هيئة العمليات والقوات الخاصة ثم تمويل الحركات المسلحة تمويلا كاملا بعد خروجها من الحياد لمناسبة طريقتها في القتال لمكافحة الدعم السريع بشكل أكبر من غيرها من القوات*

*الطريقة التى يقاتل بها الدعم السريع طريقة مكشوفة وان لم يمكن مجاراتها بشكل كامل يمكن (القص) لها مع سحب بعض التكتيكات منه والتفوق بها عليه مثل القنص من أعلى البنايات داخل المدن*

*في سنجة وقبلها مدني كان بالإمكان نشر الجيش لقناصة بدلا أن يكون هو نفسه من بعد ضحية لقناصة الدعم السريع*

*ما حدث في مدني وبعده سنجة يعبر عن قلة حيلة أكثر من أي شيء آخر*!!

*القوى المتوسطة التى دخلت مدني ومن بعد سنجة كان يمكن تشتيتها اعتمادا على العقل أكثر من القوة*!!

*كان ولا يزال بإمكان قيادة الجيش أن تبدل طريقتها للحصول على نتيجة مختلفة*

*الفرص المتاحة لقيادة الجيش لا تزال أكبر بكثير من المتاحة للدعم السريع ولا يزال جسد المقاومة به نبض فقط الحال يحتاج نقلة من الإبرة للصاروخ!*

بكري المدني