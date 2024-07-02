ما هو تأثير هرمون الحليب عند الرجال على الصحة والخصوبة؟

قد تتسبب الاضطرابات في مستويات هرمون الحليب عند الرجال في الإصابة ببعض الأعراض غير المبررة مثل انخفاض الرغبة الجنسية، التعب المستمر، أو مشاكل في الإنجاب

هرمون الحليب عند الرجال أو البرولاكتين، هو هرمون تفرزه الغدة النخامية ويلعب دورًا رئيسيًا في تحفيز إنتاج الحليب عند النساء بعد الولادة. وبالرغم من أن البرولاكتين يرتبط بالنساء والرضاعة الطبيعية، إلا أنه موجود عند الرجال أيضًا، ويمكن أن يكون له تأثيرات متعددة على صحتهم. فما هي وظائفه وأعراضه وأسبابه؟

وظائف هرمون الحليب عند الرجال

يلعب هرمون الحليب عند الرجال عدة أدوار مهمة في الجسم، منها:

تعزيز استجابة الجهاز المناعي، مما يساعد في مكافحة العدوى والحفاظ على الصحة العامة.

تنظيم مستويات الهرمونات الجنسية الأخرى مثل التستوستيرون، مما يؤثر على الصحة الجنسية والإنجابية.

تنظيم إنتاج الحيوانات المنوية ونضوجها.

الحفاظ على التوازن بين الهرمونات المختلفة في الجسم، مما يساعد في تنظيم العديد من الوظائف الجسدية.

تنظيم المزاج والسلوك، وتتسبب الاضطرابات في مستوياته بعدة مشاكل مثل الاكتئاب والقلق.

تنظيم عملية التمثيل الغذائي للطاقة، بما في ذلك التوازن بين الدهون والبروتينات.

تأثيرات على نمو وتطور الأنسجة، بما في ذلك الأنسجة العضلية والعظمية.

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات البرولاكتين إلى إفراز الحليب من الثديين (تثدي الرجال).

أعراض ارتفاع هرمون الحليب عند الرجال

وفقًا لموقع Cleveland Clinic من أعراض ارتفاع هرمون الحليب عند الرجال ما يلي:

يؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية، مما يؤدي إلى العقم.

انخفاض الرغبة الجنسية.

ضعف الانتصاب وعدم القدرة على الحفاظ عليه.

تضخم الثدي (تثدي الرجال) أو نمو الثديين عند الرجال.

في بعض الحالات النادرة، يمكن أن يسبب إفرازات من الحلمات.

اقرأ أيضًا: انخفاض عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال.. 5 خطوات لتعزيز الخصوبة

أسباب ارتفاع هرمون الحليب عند الرجال

هناك العديد من أسباب ارتفاع هرمون الحليب عند الرجال، منها:

الأورام النخامية (البرولاكتينوما) ويعتبر أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع مستويات البرولاكتين.

بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب، مضادات الذهان، وأدوية ارتفاع ضغط الدم يمكن أن تزيد من مستويات البرولاكتين.

قصور الغدة الدرقية يمكن أن يؤدي إلى زيادة في مستويات البرولاكتين.

بعض الأمراض المزمنة مثل أمراض الكبد أو الفشل الكلوي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات البرولاكتين.

يمكن أن يؤثر الإجهاد الشديد على مستويات الهرمونات في الجسم بما في ذلك البرولاكتين.

علاج ارتفاع هرمون الحليب عند الرجال

لعلاج ارتفاع هرمون الحليب عند الرجال يمكنك اتباع الخطوات التالية:

العلاج بالأدوية مثل البروموكريبتين (Bromocriptine) أو الكابيرجولين (Cabergoline) لخفض مستويات البرولاكتين وتقليص حجم الأورام النخامية.

إذا كانت الأدوية غير فعالة أو إذا كان الورم كبيرًا، قد يكون من الضروري إجراء جراحة لإزالة الورم.

في حال كان ارتفاع البرولاكتين ناتجًا عن قصور الغدة الدرقية أو أمراض الكبد أو الكلى، فإن علاج هذه الحالات يمكن أن يساعد في تقليل مستويات البرولاكتين.

إذا كانت الأدوية المستخدمة تسبب ارتفاع البرولاكتين، يمكن للطبيب تعديل الجرعة أو تغيير الدواء.

انخفاض هرمون الحليب عند الرجال

يعتبر انخفاض هرمون الحليب (البرولاكتين) عند الرجال نادرًا نسبيًا وقد لا يكون له تأثيرات كبيرة على الصحة كما هو الحال مع ارتفاع مستويات البرولاكتين. ولكنه قد يشير إلى بعض الحالات الطبية أو الاضطرابات الهرمونية، منها:

قصور الغدة النخامية يمكن أن يؤدي إلى انخفاض إنتاج البرولاكتين.

بعض الأدوية يمكن أن تقلل من مستويات البرولاكتين، مثل الدوبامين وأدوية علاج باركنسون.

الاضطرابات الهرمونية مثل متلازمة كوشينغ أو نقص الهرمونات الأخرى.

في بعض الحالات، يمكن أن تؤدي مشاكل الكبد أو الكلى إلى انخفاض مستويات البرولاكتين.

تأثير هرمون الحليب على الخصوبة عند الرجال

يمكن أن يؤثر هرمون الحليب (البرولاكتين) على الخصوبة عند الرجال بطرق متعددة، بالرغم من أن البرولاكتين مرتبط بشكل أساسي بالنساء وإنتاج الحليب، إلا أن مستوياته غير الطبيعية عند الرجال يمكن أن تؤثر على الخصوبة. إليك كيف يمكن أن يحدث ذلك:

تأثير ارتفاع هرمون الحليب على الخصوبة عند الرجال

انخفاض إفراز الهرمون الملوتن (LH) من الغدة النخامية، مما يقلل من إنتاج التستوستيرون في الخصيتين.

يمكن أن يؤثر ارتفاع البرولاكتين بشكل مباشر على الخلايا المنتجة للحيوانات المنوية في الخصيتين، مما يؤدي إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية وجودتها.

انخفاض الرغبة الجنسية وضعف الانتصاب، مما يؤدي إلى مشاكل في العلاقات الجنسية.

يمكن أن يؤثر على القدرة على الحصول على الانتصاب والحفاظ عليه، مما يؤثر على الخصوبة.

اقرأ أيضًا: احذر النوم المفرط.. يقتل الخصوبة ويدمر القلب

أعراض ارتفاع هرمون الحليب التي قد تؤثر على الخصوبة

قلة أو انعدام الرغبة الجنسية.

ضعف الانتصاب.

العقم.

تضخم الثديين (تثدي الرجال).

إفرازات من الحلمات (نادر).

تأثير هرمون الحليب على صحة الرجال

يمكن أن تؤدي مستويات البرولاكتين غير الطبيعية إلى تأثيرات صحية متعددة، منها:

انخفاض الرغبة الجنسية وضعف الانتصاب والعقم.

انخفاض إنتاج التستوستيرون، وهو الهرمون الرئيسي المسؤول عن العديد من الخصائص الذكورية.

الشعور بالتعب، الاكتئاب، وزيادة الدهون في الجسم.

تضخم الثديين (التثدي) ونمو غير طبيعي للثديين عند الرجال.

إفرازات غير طبيعية بسبب ارتفاع البرولاكتين.

الضغط على الأعصاب البصرية، مما يتسبب في مشاكل في الرؤية والصداع.

ضعف الاستجابة المناعية، حيث أن البرولاكتين له دور في تعزيز الجهاز المناعي، وانخفاضه قد يؤدي إلى ضعف الاستجابة المناعية.

قد يؤدي انخفاض البرولاكتين إلى مشاكل في إنتاج الحيوانات المنوية، مما يؤثر على الخصوبة.

وأخيرًا، من المهم الحفاظ على مستويات طبيعية من البرولاكتين، حيث أن ارتفاعه أو انخفاضه قد يؤدي إلى مشاكل صحية متعددة. وإذا كانت هناك أعراض مثل انخفاض الرغبة الجنسية، العقم، تضخم الثديين، أو إفرازات غير طبيعية من الحلمات، فيجب استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد العلاج المناسب.

العين الاخبارية