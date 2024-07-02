روبوت ياباني يبتسم بشكل طبيعي باستخدام خلايا بشرية

نجح علماء يابانيون في جعل روبوت يبتسم “بشكل طبيعي” باستخدام الخلايا البشرية، في إنجاز يمثل ثورة تكنولوجية، حيث أن الروبوتات عادة ما تكون مغطاة بجلد من السيليكون لا يتعرق ولا تندمل جروحها.

قدم باحثون من جامعة طوكيو نتائجهم في دراسة نُشرت في مجلة “سيل ريبورتس فيزيكل ساينس”، ونشروا مقطع فيديو يظهر مجموعة من الروبوتات بابتسامات تبدو طبيعية ولكن مخيفة.

لابتكار “ابتسامة طبيعية”، حقن الباحثون مادة الجيلاتين في أنسجة بشرية أدخلوها إلى ثقوب في الروبوت، وهي طريقة مستوحاة من الأربطة الفعلية في جلد الإنسان.

يأمل المتخصصون أن توفّر هذه التقنية فهماً أفضل لتكوين التجاعيد وفسيولوجيا تعابير الوجه، وأن تسهم في تطوير مواد لزراعة الأعضاء ومنتجات للتجميل، ويتمثل هدفهم النهائي في تزويد الروبوتات بـ”قدرات الشفاء الذاتي الكامنة” في جلد الإنسان.

صحيفة البيان