الثوم دواء الكوليسترول

أظهرت دراسة جديدة أن إضافة الثوم بانتظام إلى النظام الغذائي يمكن أن تساعد في الحفاظ على نسبة السكر في الدم والكوليسترول تحت السيطرة، وفقًا لما نشره موقع “ساينس ألرت”. وأكد تحليل مفصّل لـ 22 دراسة سابقة شملت 29 تجربة عشوائية خاضعة للرقابة، أجراها باحثون من جامعة شتشانغ في الصين، أن استهلاك الثوم يرتبط بانخفاض مستويات الغلوكوز وبعض أنواع جزيئات الدهون.

صحيفة البيان