حميدتي هل يصبح حفتر السوداني ؟!

حميدتي لا يمكن أن يكون حفتر السوداني، والدعم السريع لا يمكن أن يصبح قوات الجيش الوطني الليبي!

بغض النظر عن الموقف من حفتر وجنوده، فالحقيقة الواقعية أن حفتر استطاع أن يخلق “واقعاً” أو درجة من الاجتماع البشري يمكن أن يعيش فيه البشر والناس ويمارسوا الحياة والتجارة ويستمر التعليم والصحة وغيرها من أسياسيات الاجتماع البشري في شرق وجنوب ليبيا في المقابل، الحقيقة التي لم تتخلف قط عن حميدتي وقواته المجرمة القاتلة، أن الحياة تتوقف وتنتهي تماماً في أي بقعة من الجغرافيا تدخلها هذه الميليشيا المجرمة الممولة من الاستعمار الجديد

هذا الفرق الجوهري، يجعل التحالف مع هذا الاجرام تحالف غبي وخاسر على أقل تقدير، أنت كمستعمر جديد في الشغلة عايز شنو من التمويل الفج دا لميليشا زي دي؟ عايز حميدتي وقواته يستلموا زمام الحكم في البلد دا ويجعلوا كل موارد البلد دي تحت طوع يديك وبأرخص سعر تطلبه، مش دا هدف الاستعمار؟ الغباء في التصرف دا أنه المورد البشري نفسه الحتعتمد عليه للانتاج دا (السودانيين واجتماعهم البشري) لا يمكن أن يتوفر مع الأداة الأنت بتستخدم فيها الآن للاستعمار (حميدتي وقواته المجرمة)،

وكونك جربت النموذج دا في ليبيا وعمل معاك درجة من التأثير وحقق ليك جزء من اهدافك، ما بالضرورة يشتغل معاك في السودان!

الحاجة الثانية لانعدام كل اشكال الحياة مع وجود الدعم السريع يجعل الناظر بدرجة قليلة من الدقة بأن هذه الميليشا قد خسرت معركتها الهادفة إلى الحكم والسيطرة على السودان، كيف تحكم والناس نفسهم بشردوا من اي حتة أنت بتدخل ليها، تحكم منو أساساً؟ وكل محاولاتك لتأجيج النزاعات القبلية والأثنية ما اشتغلت بشكل فعال، وحتي الفزع الكان بجيك بجيك عشان المغنم والقروش بس، فماذا تبقى لك غير الجنود والسلاح والقتل والدماء والسرقة، وين الحياة والتجارة والتعليم والصحة في اي منطقة انت سيطرت عليها، لا يوجد أيها القاتل المجرم!

في الحقيقة اعتقد المعركة دي اتحسمت على المدى الطويل وعلى المدي المتوسط، باقي بس تتحسم على المدى القصير وهو الحرب والاقتتال الحاصل دا، فالناس تصبر وتحتسب وتدعم جيشنا الوطني وجنودنا الأبطال دي بكل ما يستطيعوا حتي يأذن الله بالنصر والفرج.

والله أعلم وأحكم!

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خالد الفيل