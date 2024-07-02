الشخص الذي قدم نصيحة للمؤسسة العسكرية بأن الصمت في هذه الأيام أفضل من التصريح والكلام، ارتكب جريمة في حق المؤسسة العسكرية، وفي حق جموع الشعب السوداني التي تنزح كل يوم من مكان لمكان،

لا توجد معركة سياسية أو عسكرية أو حتى اجتماعية في العصر الحديث لا يتم توجيهها بلا إعلام، سكوت الناطق الرسمي للمؤسسة العسكرية وسكوت الناطق باسم الدولة السودانية، لا يبدو أمراً محيراً بل هو أمر كارثي بمعنى الكلمة،

هذه المعركة الخرساء لن ينتصر فيها الجيش بلا اعلام داعم لخططه وتكتيكه، أكثر ما نحتاجه في هذه المعركة توصيل رسالة اعلامية مبسطة للمواطن حتى لا يقع في السيناريوهات الاسوأ بالنزوح أو البقاء في منطقة غير آمنة، اعلان سقوط مدينة او حامية عسكرية ليس كارثياً، فالنصر والهزيمة كلاهما في الحرب متوقع وهما ليس بعار، انتصر المشركين في أحد وهزم المسلمين وفيهم رسول الله، الكارثي هو ممارسة الصمت في وقت يجب ان تفتح خشمك حتى تحمى مواطن من الهلاك.

Ali Osman