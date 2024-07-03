الجنجوقحتودعم سريع المحايدين ؛ الآمنين والصارفيين عيال المنظمات العملاء هم أكثر الناس بلابسة وتأيدا لسقوط آمان وسلام المواطنين؛لا يفوق سؤهم ودناءة أخلاقهم شيء؛ يصمتون غبنا وحقدا عندما ينتصر الشعب على ولي نعمتهم الجنجويد ؛

يشمتون ويفرحون بالإعتداء على السوداننين ؛يتلذذون ويملأون التايم لاين بأضحكني وأسعدني بخروج الآمنين من ديارهم رعبا بلا متاع ولا مال ولا وجهة؛ بالنهب والسلب والإغتصاب ويعتنقونه دينا ويدافعون عنه ؛كلهم أسماء محمود محمد طه

لا يحكمهم دين ولا أخلاق ولا عرف ولاعيب أو حتى خجل يواري سؤاتكم

سينتصر الشعب ولو بعد حيين

Ethar Khalil