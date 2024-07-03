مكي المغربي: القرد في عين أمه “ظبي” .. لكن هؤلاء عطالة سياسية!

مؤتمر القاهرة على الابواب، لا بأس من الحوار والحضور، كما بينت من قبل، لكن للأسف، الصف الوطني، كتلة، مشروع جامع، تسع، مؤتمر وطني، شعبي، غيرهم، لم يخرجوا لنا ببيان موحد وملزم يوضح موقفهم .. كل قيادي يفكر في مصالحه ومخاوفه .. ووهمان أنه البديل لأن “تقدم” ولدت مشوهة، وهذا صحيح لكن القرد في عين أمه “ظبي”!

المهم لو ما انحاز هؤلاء السياسيين للشعب السوداني وليس مصالحهم وجيوبهم، واخرجوا بيان محكم عن دعاوي الحق العام في مواجهة الجنجويد وظهيرهم السياسي .. بل يجب تبنى دعاوي حق خاص ومقترحات أخرى قلتها لهم ويعرفونها .. إذا لم يفعلوا ذلك .. أنا شخصيا سأغير أسمائهم في هاتفي إلى فلان عطالة سياسة، علان بتاع تسجيلات صوتية، زيد بتاع قروش، عبيد أراجوز جبان تمومة جرتق.. وهكذا!

لن أمسح الأسماء لأننا سودانيين وعندنا واجب اجتماعي في الأفراح والأتراح .. حتى مع الخونة، إذا لا بأس مع السياسيين المغفلين!

مكي المغربي