فاشر الصمود والبطولة

□ شهدت المدينة نهار أمس الاثنين الاول من يوليو ٢٠٢٤م يوماً مأساوياً أخر علي وقعِ حادثة بشعة نفذتها المليشيا الإرهابية عبر مسيرة موجهه إستهدفت فيه زاوية الطريقة التجانية بالمدينة “زاوية الهجرة” بحي التجانية والتي تقع شمال المدينة، أدي القصف الي إستشهاد عدد(10)أفراد بينهم أطفال ونساء وإصابة عدد (18)آخرين بإصابات متفاوتة.

وقد حاولت المليشيا الإرهابية منذ إستهدافها للمدينة وإنسانها وفي أكثر من مرة بتهديد شيخ الطريقة التجانية للخروج من زاويته الدعوية وتهجير السكان من منازلهم المجاورة ليتسنى لهم نهبه ونصب جنودهم وقناصاتهم علي منازلهم، وحينما رفض الشيخ الخروج من داره وزاويته نفذت المليشيا تهديداته بارتكاب المجزرة المأساوية التي أحدثتها اليوم بأسرة الشيخ وحيرانه من مرتادي الطريقة التجانية.

هذه الجريمة البشعة والخطيرة تضاف الى قوائم جرائم مليشيا الدعم السريع الممنهجة لإستهداف المدنيين وأعيانهم المدنية، وتُعد جريمة حرب مكتملة الأركان، ندعو المجتمع الدولي والإقليمي والمنظمات الحقوقية أن تقوم بأدوارها الإنسانية وإدانة هذه الإنتهاكات الجسيمة في حق المواطنين الابرياء ومنشأءتهم الخدمية والدينية، وتصنيف هذه المليشيا منظمة إرهابية.

للشهداء الرحمة والمغفرة وعاجل الشفاء للجٌرحي والمصابين.

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