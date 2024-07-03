(و ذكِّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين)

أعيد نشر هذه المادة التي كنت قد كتبتها في نهاية شهر ديسمبر 2023 لأهميتها خاصة في ظل تأخر المصادقه على الإتفاق الذي أبرمه نائب رئيس مجلس السيادة خلال زيارته لموسكو في شهر مايو الماضي و تأخر المصادقه على إتفاقيات سابقة مع تركيا تمكنها من الوقوف إلى جانب السودان في مواجهة المؤامرة الكبرى و الغزو الأجنبي الذي يتعرض له منذ أكثر من عام !!

امضوا في بناء تحالفات إستراتيجية تمكن بلادنا من هزيمة المؤامرة و تحفظ أمنها و كرامة شعبها و لا تخشوا تهديدات الشيطان الأكبر و توابعه الأوروبيين !!

✒️ حاج ماجد سوار

السودان بحاجة إلى حليف ٱستراتيجي

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صحيح أن جيشنا أثبت قدرة عالية على الصمود في مواجهة أكبر مؤامرة تتعرض لها بلادنا عبر تأريخها الممتد ، و صحيح أن شعبنا و رغم ما أصابه جراء الحرب القذرة التي يشنها عليه تحالف قوى الشر المحلية و الإقليمية و الدولية منذ زهاء تسعة أشهر و شهدت وقوع أبشع أنواع الإنتهاكات و الجرائم ظل صابراً محتسباً مسانداً لجيشه .

إن إصرار الإمارات و استمرارها في دعم المليشيا و إمدادها بمختلف أنواع الأسلحة و من بينها أسلحة حديثة و مدرعات و دبابات و طائرات مسيرة و ذخائر محرمة دولياً و تكنولوجيا تجسس و تشويش تشتريها من حلفائها الأمريكان و الإسرائليين و الأوروبيين لقتل الشعب السوداني !! و قيامها ببناء حلف من الأعداء يضم بعض دول الجوار و المحيط الإقليمي عن طريق شراء ذمم رؤسائها !! و كل ذلك يحدث على مسمع و مرأى العالم بينما السودان ممنوع بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ( الظالمة ) من الحصول على الأسلحة التي تمكنه من الدفاع عن حدوده و سيادته بموجب ميثاق الأمم المتحدة و القوانين الدولية !!

في ظل هذه الظروف و الحيثيات التي يواجه فيها السودان حربا وجودية تستهدف تدميره و تغيير هويته و ديمغرافيته !! يصبح من الضرورة التي لا تقبل التأجيل أن تتجه الحكومة إلى بناء شراكة إستراتيجية يترتب عليها توقيع إتفاقية دفاع مشترك مع بعض الدول القوية غير القابلة للإبتزاز و هي دول معروفة و لديها الإستعداد التام للوقوف مع السودان و دعمه .

مثل هذا القرار الإستراتيجي يجب أن يتم إتخاذه فوراً و دون تباطؤ لأنه عامل مساعد و مهم لتعزيز صمود جيشنا و شعبنا و قدرتنا على هزيمة قوى الشر .

#المقاومة_الشعبية_خيارنا

#كتابات_حاج_ماجد_سوار

31 ديسمبر 2023