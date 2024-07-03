الاسوأ من سقوط اى منطقة فى السودان كبرت ام صغرت هو سقوط بعض العملاء فى امتحان الوطنية وباستمرار، الذين يفرحون لهزيمة الجيش مصابون بعاهات نفسية تجعلهم سادرين فى غيهم وغارقين فى جب الخيانة الذى لن يخرجوا منه ابدا، (كان انكسر الجيش الترابة فى خشمكم)..

(فرحة الدعامة والقحاتة) بما يحدث الان فى سنجة والدندر ، احتفالهم بتشريد وقتل ونهب وتهجير المواطنين اكبر دليل على انهم غير اسوياء ( نفسيا) ويحمل اشارة واضحة لبؤس خياراتهم وسعيهم للبحث عن انتصار زائف وباي ثمن ، ياله من سقوط..

#مع جيش السودان حتى النصر..#

محمد عبدالقادر