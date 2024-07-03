مدني وسنجة وضحت لينا انو عدد الخلايا النائمة أكبر من عدد قوة المليشيا التي تقتحم، بكل أمانة هناك قصور في عملية الرصد والمتابعة شخص حكي لي انه بلغ في شخص كان مرتزق في صفوف المليشيا طالبوه انو يجيب 3 شهود وادلة مبالغ فيها في النهاية اطلقوا سراح عنصر المليشيا، بالإضافة إلى انو لو ذهبت إلى مكاتب الأجهزة الأمنية ستعاني من عملية التواصل والتجاوب وامشي لفلان وفلان في الفطور لما تزهج وتمشي.

هكذا إجراءات يحتاج لدوائر واتيام متخصصة وجادة.

استبشرنا خيرا بجهاز الأمن إلا أنه انخرط في العمليات الحربية واهمل جمع وتحليل المعلومات.

Basher Yagoub