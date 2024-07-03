السودان أصبح جبهة رئيسية في الدفاع عن الأمة من غزو “الصهاينة” و “القرامطة الجدد”..

أصبح السودان يدافع عن مصر وليبيا والقرن الإفريقي المسلم من أن تسوده عصابات “الهاجاناه السمراء” المدفوعة بأموال القرامطة..

ولو قدر للسودان أن يسقط، فستكون مصر ودول البحر الأحمر في شر كبير لا تعرف عواقبه، كما ستسقط ليبيا سريعا، ويمتد ثعبان إسرائيل ليحيط بالجزائر جنوبا عبر تشاد والنيجر..

الأمر جد خطير ولن يقف عن حدود السودان، فالحرب في غزة تستهدف تصفية وجود أي مقاومة للأمة في منطقة الشام، وحرب السودان تهدف لرسم خط حصار وعزلة خانق يكون مركزه السودان ويمتد من القرن الإفريقي ليصل لحدود موريتانيا..

من يرسم الخرائط، يهدف لعملية خنق طويلة الأمد واستنزاف مدروس وتقطيع أوصال الأمة شرقا وغربا

أنس حسن