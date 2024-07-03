الطبيعي أن يقول البرهان ما قاله من موقعه كقائد للجيش. حقيقة موقف قوي ويبعث الثبات والعزيمة في الجيش وفي الشعب في لحظة انتشر فيها اليأس والإحباط والتخذيل.

لا يوجد شيء اسمه تخدير. قائد يخاطب جنود وعبرهم يخاطب الشعب ويؤكد عزم الجيش وتصميمه في سحق الجنجويد حتى النهاية. هل كان عليه أن يسكلب أو يسب ويلعن مثلا حتى لا يخدر الشعب؟

البرهان قال كلام قوي ومليان وواضح. قائد اتكلم مع جيشه وأكد المؤكد بخصوص المعركة وموقف الجيش الثابت والمعروف.

وجه رسالة واضحة للجيش وللشعب السوداني وللخارج وخصوصا الوسطاء الذين يحاولون الضغط على الجيش ويغضون الطرف عن جرائم المليشيا؛ لا تفاوض مع المليشيا ولا مع حلفاءها ما لم تخرج من كل المدن والمواقع المدنية والمعركة مستمرة حتى سحق آخر جنجويدي.

حليم عباس

