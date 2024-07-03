مؤتمر القاهرة.. الفرصة الأخيرة للقوى السياسية السودانية
~ مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية المزمع انعقاده في القاهرة يومي السبت والأحد المقبلين ، هو آخر فرصة حقيقية لاتفاق السودانيين على الحد الأدنى من المشتركات الوطنية لإنقاذ بلادنا من مصير غياب الدولة السودانية الواحدة الموحدة الآمنة المستقرة.
~ مصر هي الأقدر والأحرص على رعاية الحوار السوداني – السوداني الشامل الذي ينهي الحرب ويؤسس لتوافق وطني دون إقصاء واستهداف وكراهية.
~ والقاهرة هي الأنسب لاتفاق جديد بين الجيش والتمرد لوقف إطلاق النار الدائم.
~ السودان يسع الجميع، والشعب هو صاحب القرار بالديمقراطية ، ومؤسسات العدالة فوق الجميع دون تسييس وتوجيه.
~ الجيش واحد والحكومة الانتقالية قومية بكفاءات مستقلة والتنمية متوازنة لكل الولايات.
~ على تحالف تقدم أن يفهم أنه ليس الممثل الوحيد للمدنيين في السودان ، وعلى القوى السياسية الأخرى المساندة للجيش أن تقبل الحوار بأفق مفتوح ودون شروط.
~ السودان للجميع.
الهندي عز الدين
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