مؤتمر القاهرة.. الفرصة الأخيرة للقوى السياسية السودانية

~ مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية المزمع انعقاده في القاهرة يومي السبت والأحد المقبلين ، هو آخر فرصة حقيقية لاتفاق السودانيين على الحد الأدنى من المشتركات الوطنية لإنقاذ بلادنا من مصير غياب الدولة السودانية الواحدة الموحدة الآمنة المستقرة.

~ مصر هي الأقدر والأحرص على رعاية الحوار السوداني – السوداني الشامل الذي ينهي الحرب ويؤسس لتوافق وطني دون إقصاء واستهداف وكراهية.

~ والقاهرة هي الأنسب لاتفاق جديد بين الجيش والتمرد لوقف إطلاق النار الدائم.

~ السودان يسع الجميع، والشعب هو صاحب القرار بالديمقراطية ، ومؤسسات العدالة فوق الجميع دون تسييس وتوجيه.

~ الجيش واحد والحكومة الانتقالية قومية بكفاءات مستقلة والتنمية متوازنة لكل الولايات.

~ على تحالف تقدم أن يفهم أنه ليس الممثل الوحيد للمدنيين في السودان ، وعلى القوى السياسية الأخرى المساندة للجيش أن تقبل الحوار بأفق مفتوح ودون شروط.

~ السودان للجميع.

الهندي عز الدين