ضبط متهم بتصوير عدد من السيدات ونشر صورهن على «فيسبوك»

نجحت أجهزة وزارة الداخلية المصرية في كشف ملابسات بلاغ ورد إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، من بعض السيدات بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة تلا، وذلك بقيام أحد الأشخاص – مقيم بذات القرية – بتصويرهن خلسة بهاتفه المحمول حال سيرهن بالقرية محل الواقعة ونشر تلك الصور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أمكن ضبط المتهم وبحوزته (هاتف محمول بفحصه تبين احتواؤه على صور لبعض السيدات) وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

الوطن نيوز