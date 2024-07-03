تغيير وزراء المالية والخارجية والتموين في الحكومة المصرية

تم اختيار أحمد كوجك وزيراً للمالية، وبدر عبدالعاطي للخارجية، وشريف فاروق للتموين، وأسامة الأزهري للأوقاف، ومايا مرسي للتضامن الاجتماعي، وشريف الشربيني للإسكان، وكريم بدوي للبترول، ومحمود فوزي للمجالس النيابية.

كما تم تعيين عدنان الفنجري وزيراً للعدل، وتعيين الفريق كامل الوزير نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للنقل والصناعة، ومحمد حسن الخطيب وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية، ومحمد عصمت وزيراً للكهرباء.

وأوضح المصدر أنه بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، سيتم الإعلان عن حركة المحافظين ونوابهم، والتي ستضم أسماء جديدة ذات كفاءة عالية. وقرر المصدر تغيير محافظي القاهرة والإسكندرية والأقصر.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة الجديدة ستضم أسماء ومفاجآت، وأن هذا سيكون أكبر تغيير وزاري في السنوات الأخيرة، وذلك بعد إجراء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لأكثر من 65 لقاء واجتماعاً على مدار 25 يوماً للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتوافق مع حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر في الوقت الراهن.

ووفقاً للمصدر ستعمل الحكومة الجديدة وفقاً لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، والإصلاح الهيكلي للاقتصاد، وتشجيع الاستثمار. وكان الرئيس المصري السيسي كلف مصطفى مدبولي، تشكيل حكومة جديدة قبل ثلاثة أسابيع، وأن يكون أعضاء الحكومة ذوي كفاءة عالية لمواجهة التحديات الراهنة.

(وكالات) + صحيفة الخليج